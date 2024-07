Atletica, Fantini e Weir attesi a Castelnovo ne’ Monti per un test importante verso Parigi

Prosegue l’ultima fase del percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per l’atletica italiana, quando mancano ormai dieci giorni alla cerimonia inaugurale della rassegna a cinque cerchi. Questa settimana vedrà ancora diversi azzurri impegnati in meeting nazionali e internazionali, per testare la condizione e provare a salire di colpi in vista dell’appuntamento clou della stagione.

Domani, mercoledì 17 luglio, si terrà a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) la 27ma edizione del Meeting d’Estate, che accoglierà ben due lanciatori tricolori di alto livello come Sara Fantini e Zane Weir. Gara quasi di casa per l’emiliana, reduce da una meravigliosa medaglia d’oro europea con il 74.18 di Roma davanti alla primatista mondiale Wlodarczyk.

Fantini, che l’anno scorso vinse a Castelnovo con 72.94, proverà a riportarsi su misure di spessore per rafforzare la sua candidatura per un piazzamento di prestigio a Parigi nel martello. La 26enne di Fidenza troverà in pedana anche Cecilia Desideri. Procede nel frattempo il percorso di rientro dall’infortunio di Weir, dopo il 21.29 di due giorni fa a Lignano.

L’italo-sudafricano, quinto alle Olimpiadi di Tokyo 2021 nel getto del peso, è atteso anche domenica in Germania a Schönebeck per una gara-test insieme al sudafricano Kyle Blignaut e all’azzurro Lorenzo Del Gatto. Iscritti al Meeting d’Estate inoltre il campione nazionale del disco Alessio Mannucci oltre a Enrico Saccomano e Giovanni Faloci.