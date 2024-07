Arrampicata sportiva, Laura Rogora in finale da prima in Coppa del Mondo a Briançon

Seconda giornata delle tre nella tappa della Coppa del Mondo 2024 di arrampicata sportiva a Briançon (Francia). Un giovedì dedicato alle qualificazioni e alle semifinali del lead al maschile e al femminile.

Al maschile sono stati quattro gli azzurri che hanno centrato l’accesso alla semifinale: Giovanni Placci si è qualificato come quarto con il punteggio di 6.18, ottava posizione invece per Stefano Ghisolfi con 10.91 e nono Filip Schenk con 11.22. Pass anche per Giorgio Tomatis che è arrivato ventiduesimo con 21.62. Nessuno purtroppo è riuscito ad approdare alla finale, con Ghisolfi che si è fermato al decimo posto al massimo.

Al femminile è riuscita a qualificarsi la sola Laura Rogora, addirittura seconda con 3.0 dietro solo a Mei Kotake (1.22) nelle qualificazioni. Eliminate subito invece Ilaria Scolaris e Federica Papetti, entrambe fuori dalle prime 30. Rogora che si è ripetuta anche in semifinale, qualificandosi alla finale da prima con il punteggio di 41+.