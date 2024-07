Angela Carini, Olimpiadi Parigi 2024 boxe: scheda e giorni di gara

Le prime Olimpiadi, quelle di Tokyo, per lei sono state a dir poco difficili: prima la partecipazione, poi la morte del padre, che sempre l’aveva spinta verso il pugilato e che ogni volta ricorre nei suoi pensieri, com’è accaduto anche al Preolimpico di Busto Arsizio. Non è presumibilmente questa la rassegna a cinque cerchi in cui la napoletana potrà correre per le medaglie, ma certamente più del risultato per lei conterà un discorso maggiormente legato allo spirito.

Nome: Angela

Cognome: Carini

Luogo e data di nascita: Napoli, 6 ottobre 1998

Sport e disciplina: boxe, 66 kg (pesi welter)

Quando gareggia: domenica 28 luglio (1° turno). Eventuali: giovedì 1 agosto (ottavi di finale), sabato 3 agosto (quarti), martedì 6 agosto (semifinale), venerdì 9 agosto (finale).