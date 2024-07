Angela Andreoli, Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica artistica: scheda e giorni di gara

Angela Andreoli sarà una pedina di rilievo all’interno della squadra che lotterà per salire sul podio nel team event, dopo aver accarezzato la medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e agli ultimi Mondiali. La 18enne bresciana, alla sua prima esperienza a cinque cerchi, eccellente in particolar modo alla trave e al corpo libero, ma è un’ottima generalista come testimonia il terzo posto agli ultimi Europei (non premiato con il bronzo a causa della regola dei passaporti) e ha tutti i mezzi per togliersi delle belle soddisfazioni.

Nome: Angela

Cognome: Andreoli

Luogo e data di nascita: Brescia, 6 giugno 2006

Sport e disciplina: ginnastica artistica

Quando gareggia: Domenica 28 agosto (qualificazioni), eventuale martedì 30 luglio (finale a squadre), eventuale giovedì 1° agosto (finale all-around), eventuali 3-5 agosto (finali di specialità)