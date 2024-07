Alessandro Miressi, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Alessandro Miressi è il velocista per eccellenza del movimento italiano. Sempre sul podio a livello mondiale e olimpico nelle ultime edizioni (a Tokyo argento nella 4×100 stile libero e bronzo nella 4×100 mista, a Doha è stato argento iridato nei 100 stile libero, campione d’Europa a Glasgow, campione del mondo in corta. Con questo palmares alle spalle, ora è a caccia dell’exploit, del colpo grosso a Parigi. La concorrenza sarà terribile e spietata, da Pan a Popovici, da Guiliano a Richiards, da Chalmers a Grousset ma lui sa farsi spesso pronto al momento giusto e può provarci per il podio sia a livello individuale che nelle due 4×100.

Nome: Alessandro

Cognome: Miressi

Luogo e data di nascita: Torino, 2/10/1998

Sport e disciplina: nuoto, 100 stile libero, 4×100 stile libero, 4×100 mista uomini

Quando gareggia: 27 luglio (4×100 stile libero), 30/31 luglio (100 stile libero), 3/4 agosto (4×100 mista maschile)