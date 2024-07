Alejandro Davidovich Fokina non giocherà le Olimpiadi di Parigi 2024, entra Jaume Munar

Giornata piuttosto tempestosa in casa Spagna circa le Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il rientro in gioco di Pedro Martinez in singolare dovuto all’uscita di scena in tal senso di Pablo Carreño Busta, che comunque resterà in doppio assieme a Marcel Granollers, ecco un’altra novità nel gruppo che andrà a rigiocare al Roland Garros tra luglio e agosto.

Alejandro Davidovich Fokina, infatti, a causa di una lombalgia non potrà partecipare all’evento a cinque cerchi. Lo sostituirà Jaume Munar, che al momento della chiusura dell’entry list olimpica era numero 60 del ranking ATP, cioè numero 3 di Spagna (ma 4 nel conteggio parigino in virtù del ranking protetto di Rafael Nadal).

Il venticinquenne andaluso aveva messo piede in campo per l’ultima volta al Queen’s, poi aveva saltato sia Eastbourne che Wimbledon. A Tokyo, nel 2021, si era issato fino al terzo turno, salvo poi vincere solo quattro giochi contro Novak Djokovic.

Munar, invece, a 27 anni festeggia la sua prima volta olimpica in senso assoluto. Certamente vorrà sperare di evitare Alex de Minaur, visto che l’australiano se l’è trovato davanti sia al Roland Garros che Wimbledon, con esito perdente in tutti e due i casi.