A Parigi 2024 Pablo Carreño Busta giocherà solo il doppio. In singolare dentro Pedro Martinez

Cambia il quartetto che la Spagna porterà nel singolare maschile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non ci sarà in singolare, infatti, Pablo Carreño Busta, che aveva utilizzato il ranking protetto per potersi permettere il viaggio a cinque cerchi. Dalla sua parte c’era indubbiamente la volontà di difendere la medaglia di bronzo di Tokyo, conquistata ai danni di Novak Djokovic.

Al suo posto c’è l’uomo che, secondo molti, era stato letteralmente privato dell’esperienza olimpica dalla scelta del trentaduenne di Gijon, vale a dire Pedro Martinez. E, in effetti, l’ottima scalata del ventisettenne di Alzira nel 2024 ne giustifica l’attuale ruolo di numero 49 del mondo. Vero, a Wimbledon non ha superato il primo turno, ma non è certamente l’erba la superficie dove lui meglio si esprime.

Il numero 3 di Spagna nel ranking ATP, dunque, si unirà a Carlos Alcaraz, Rafael Nadal (anch’egli dentro col ranking protetto) e Alejandro Davidovich Fokina. Si diceva che Carreño Busta non sarebbe stato in singolare. Una precisazione fondamentale, questa, perché il posto nel doppio accanto a Marcel Granollers se lo tiene ben stretto.

A ben vedere, la questione del singolare ha degli ottimi motivi per aver generato il cambiamento. Dopo il rientro da un serio infortunio al gomito occorso nel 2023 con tanto di intervento, nel 2024 ha giocato poco senza raccogliere alcun risultato rilevante, facendo anzi immane fatica anche nelle qualificazioni dei Challenger. Rimane da capire se il suo stato di forma basterà per il doppio.