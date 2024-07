Agnese Cocchiere, Olimpiadi Parigi 2024 pallanuoto: scheda e giorni di gara

A Parigi 2024 Agnese Cocchiere sarà una delle undici esordienti alle Olimpiadi del Setterosa. La squadra del CT Carlo Silipo dovrà superare un girone che potrebbe diventare complicato, ma poi nella fase ad eliminazione diretta proverà a far saltare il banco per entrare in zona medaglie e tornare sul podio olimpico dopo l’argento di Rio 2016.

Nome: Agnese

Cognome: Cocchiere

Luogo e data di nascita: Lavagna (Genova), 04/06/1999

Sport e disciplina: Pallanuoto, torneo femminile

Quando gareggia: Lunedì 29 luglio 14:00 Francia-Italia, Mercoledì 31 luglio 18:30 Italia-Stati Uniti, Venerdì 2 agosto 15:35 Grecia-Italia, Domenica 4 agosto 15:35 Italia-Spagna. Eventuale seconda fase: Martedì 6 agosto Quarti di finale, Giovedì 8 agosto Semifinali, Sabato 10 agosto Finali