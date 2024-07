Adriano Panatta mette in guardia Sinner: “Sta diventando usuale che perda set”

Nell’ultima puntata de “La Telefonata“, podcast su Sportify, Adriano Panatta è stato pungolato da Paolo Bertolucci e ha espresso valutazioni su quanto è accaduto a Wimbledon. Particolare attenzione c’è stata sull’esordio di Jannik Sinner che, contrariamente alle previsioni, è stato costretto a lasciare un set al tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno.

Una vittoria in quattro parziali che non ha convinto Panatta: “Sta diventando usuale che perda set nelle partite che sta giocando sull’erba, contro buoni giocatori ma non certo dei fenomeni“. Un pensiero che si lega anche al percorso di Halle, dove Jannik ha sì vinto il torneo, ma battendo l’olandese Tallon Griekspoor, l’ungherese Fabian Marozsan e il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set e non in due come ci si poteva attendere.

Tuttavia, l’ex grande giocatore nostrano ha anche sottolineato un altro aspetto: “Credo che ormai gli Slam saranno sempre più un affare tra Jannik e Carlos Alcaraz. Al netto di quello che potrà fare Novak Djokovic, di cui non conosciamo esattamente la condizione, vedo una differenza sensibile tra i due citati e il resto dei tennisti del circuito. Giocatori come Zverev, Medvedev, Tsitsipas e Dimitrov non sono alla loro altezza“.

Vedremo cosa accadrà in quest’edizione dei Championships, tenendo conto però che Sinner e Alcaraz potrebbero incrociarsi in semifinale: “È una cosa che davvero non capisco, in considerazione del fatto che Djokovic sia n.2. Ma del resto, sono le classifiche…“