A che ora Paolini-Vekic, semifinale Wimbledon: dove vederla in tv e streaming

Jasmine Paolini tornerà nuovamente in scena domani, giovedì 11 luglio, per affrontare le semifinali del torneo di Wimbledon. La toscana vorrà dar seguito al suo periodo straordinario e giocherà contro la croata Donna Vekic, mettendo nel mirino la sua seconda Finale consecutiva a livello Major, dopo quanto ha saputo fare a Parigi nel Roland Garros.

Paolini viene da una prestazione sensazionale contro l’americana Emma Navarro. Letteralmente annichilita quest’ultima, con lo sconfortante punteggio di 6-2 6-1. In meno di un’ora Jasmine ha archiviato la pratica, mettendo in mostra un ventaglio di soluzioni davvero incredibile. Se dovesse ripetersi in questa maniera, sarebbe dura anche per Vekic.

Certamente, ogni match fa storia a sé e vedremo se l’allieva di Renzo Furlan saprà presentarsi nuovamente nel Tempio del tennis con lo stesso piglio di chi sa il fatto suo e non teme nessuno. Fondamentale per la giocatrice tricolore la continuità al servizio, per giocare sempre con i piedi dentro il campo e far valere la propria pressione da fondo.

La partita tra Jasmine Paolini e Donna Vekic, semifinale del torneo di Wimbledon 2024, aprirà il programma sul campo centrale a partire dalle 14:30 italiane e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

PAOLINI-VEKIC SEMIFINALE WIMBLEDON 2024

Giovedì 11 luglio

CENTRE COURT – Ore 14:30 italiane

1. Donna Vekic (CRO) v Jasmine Paolini (ITA) [7]

2. Barbora Krejcikova (CZE) [31] v Elena Rybakina (KAZ) [4]

PROGRAMMA PAOLINI-VEKIC SEMIFINALE WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213)

Diretta testuale: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport