A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Germania 2024

Il Gran Premio di Germania 2024 di MotoGP si disputerà nella giornata di domenica 7 luglio. Ovviamente, il piatto forte dell’evento è rappresentato dalla gara della classe regina. La MotoGP andrà a chiudere il programma, che seguirà dunque il canonico ordine del crescendo rossiniano.

Va rimarcato come non vi sarà alcuna concomitanza con il contemporaneo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno. Anzi, il fuso orario inglese consentirà di avere più agio del consueto tra la fine del GP delle moto e l’inizio di quello riservato alle auto.

Lo scorso anno, in MotoGP, vinse Jorge Martin, che fece sua anche la Sprint. Le classi inferiori premiarono invece Pedro Acosta (oggi protagonista nella categoria regina) e Deniz Öncü. Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Germania in TV. Come?

GP GERMANIA 2024 MOTOGP IN TV

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare del Sachsenring. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento tedesco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Germania, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO – GP GERMANIA 2024

PALINSESTO DOMENICA 7 LUGLIO

Ore 13.10, Gara-II MOTOE, Differita

Ore 14.00, Gran Premio MOTO3, Differita

Ore 15.15, Gran Premio MOTO2, Differita

Ore 17.00, Gran Premio MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP GERMANIA 2024

PALINSESTO DOMENICA 7 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 09.40, Warm-Up MOTOGP, Diretta

Ore 11.00, Gran Premio MOTO3, Diretta

Ore 12.15, Gran Premio MOTO2, Diretta

Ore 14.00, Gran Premio MOTOGP, Diretta

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP – GP GERMANIA 2024

Le gare di ogni classe saranno proposte in replica su Sky Sport MotoGP (208) ai seguenti orari

MotoGP: ore 18.00, 20.00 e 22.00.

Moto2: prima replica all’0.00 della notte su lunedì

Moto3: ore 17.00

Dalla notte di lunedì 8 luglio, le repliche saranno trasmesse continuamente e per giorni.