A che ora la finale di Simona Quadrella nei 1500 sl: programma, n. di corsia, avversarie

Domani (mercoledì 31 luglio), alle 21.13, prederà il via la Finale dei 1500 stile libero donne di queste Olimpiadi di Parigi 2024. Alla “Paris La Defense Arena“, la casa del nuoto in questi Giochi, Simona Quadarella vorrà confermare quanto di buono fatto nel corso di questa stagione, considerando i due titoli mondiali conquistati negli 800 e nei 1500 sl a Doha.

Ottenere il metallo pregiato però in questa sede sarà molto difficile. Quadarella, infatti, dovrà fare i conti con la statunitense Katie Ledecky, imbattibile nelle 30 vasche quando ha risposto presente nelle prove internazionali. Il differenziale tra l’americana e l’azzurra è sensibile in termini di prestazione pura, per questo è lecito pensare che la romana lotterà per argento e bronzo.

Da questo punto di vista, le rivali più qualificate dovrebbero essere la russa, naturalizzata francese, Anastasiia Kirpichnikova e la tedesca Isabel Gose. Sulla carta sarebbe da temere anche la cinese Li Bingjie, ma l’asiatica non ha rubato l’occhio nel corso delle batterie.

Di seguito Il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Finale dei 1500 stile libero donne di nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Simona Quadarella.

FINALE QUADARELLA OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 31 luglio

21.13 Finale 1500 stile libero donne alla “Paris La Defense Arena”

N. CORSIA E AVVERSARIE

1 DIZOTTI Beatriz (Brasile)

2 JOHNSON Moesha (Australia)

3 KIRPICHNIKOVA Anastasiia (Francia)

4 LEDECKY Katie (USA)

5 QUADARELLA Simona (Italia)

6 GOSE Isabel (Germania)

7 LI Bingjie (Cina)

8 MAERTENS Leonie (Germania)

