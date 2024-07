A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 1 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, lunedì 1 luglio, va in scena la terza tappa del Tour de France 2024. Ultima giornata della Grande Boucle sulle strade italiane, con teoricamente la prima occasioni per i velocisti in vista. Si parte dall’Emilia Romagna e da Piacenza, per arrivare a Torino nel capoluogo del Piemonte. Tutti contro Jasper Philipsen, con il belga che vuole mettere il primo sigillo e iniziare la corsa verso la maglia verde.

Prima parte che sarà completamente piatta, poi la corsa attraverserà Tortona in onore di Fausto Coppi, che proprio in questa località perse la vita nel 1960. A queste latitudini ci sarà anche un GPM di quarta categoria nel segno del campionissimi italiano (1.1 km al 6,3%). Si passerà quindi da Alessandria per il traguardo volante prima di entrare brevemente nella provincia di Asti e poi nella provincia di Cuneo, dove ci saranno da affrontare altri due GPM, sempre di quarta categoria: il Barbaresco (1.5 km al 6,5%) e il Sommariva Perno (3.1 km al 4,6%). Pendenze che non spaventano la maggior parte dei velocisti in gruppo, che poi potranno organizzare la volata a Torino.

Dopo la tappa di ieri con lo spettacolo incredibile sul San Luca, l’Italia saluta il Tour con il primo annunciato arrivo in volata. Il favorito numero uno è il belga Jasper Philipsen, che vedrà come principali avversari il connazionale Arnaud De Lie e il danese Mads Pedersen. Un campo partenti si sprinter di alto livello, anche se mancherà Jonathan Milan. Ci sono tre strappi che potrebbero mettere fuori gioco alcuni velocisti, su tutti Fabio Jakobsen e Mark Cavendish, i più in difficoltà in queste prime due giornata quando la strada ha iniziato a salire.

La partenza ufficiale della terza tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 11.35, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.57 e le 17.30, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 11.10 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA TERZA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Terza tappa – Domenica 30 giugno

Piacenza – Torino (230.8 km)

Orario partenza ufficiale: 11.35

Orario arrivo stimato: 16.57-17.30

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 11.10 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 11.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.00.