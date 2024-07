A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 6 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, sabato 6 luglio, si corre l’ottava tappa del Tour de France 2024. Frazione mossa non di facile lettura dopo la prova contro il tempo di ieri, in cui potrebbe anche trovare terreno fertile una fuga. Oppure le squadre dei velocisti potrebbero tenere chiusa la corsa, anche se si potrebbe tornare a rivedere il duello che ha infuocato le classiche primaverili tra Mathieu Van der Poel e Mads Pedersen.

Partenza prevista a Semur-en-Auxois e arrivo dopo 183.4 km (e 2400 metri di dislivello) a Colombey-les-Deux-Eglises. Sin da subito ci saranno pochi spazi per rifiatare: in rapida successione verranno affrontati la Côte de Vitteaux (2 km al 7.3%), la Côte de Villy-en-Auxois (2.4 km al 5,5%) e la Côte de Verrey-sous-Salmaise (2.9 km al 6%) per passare poi per il traguardo volante di Lamargelle. Nella seconda parte solo due i GPM segnalati: la Côte de Santenoge (1.1 km all’8,1%) e la Côte de Giey-sur-Aujon (1.2 km all’8,4%), ma la strada sarà ben poco in pianura.

Gli ultimi sessanta chilometri sembrano i più semplici, e ci sarà da vedere se le squadre dei velocisti avranno la forza per organizzarsi e tenere chiusa la corsa prima. Ci dovrebbe essere assoluta bagarre per centrare la fuga, e se dovesse andare via un drappello numeroso sarebbe difficile andarlo a riprendere. In gruppo ci sono due uomini su tutti particolarmente adatti a queste tappe: il campione del mondo in carica Van der Poel e l’alfiere della Lidl-Trek Mads Pedersen. Un altro corridore che potrebbe non soffrire le varie salite è Biniam Girmay, mentre velocisti puri come Mark Cavendish o Fernando Gaviria faranno più fatica ad arrivare brillanti al traguardo.

La partenza ufficiale dell’ottava tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.20, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.19 e le 17.42, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, dalle 13.05 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Ottava tappa – Sabato 6 luglio

Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Eglises (183.4 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.19-17.42

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.05 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.05, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00.

Diretta testuale: OA Sport.