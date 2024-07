A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 5 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, venerdì 5 luglio, si corre la settima tappa del Tour de France 2024. Siamo arrivati al secondo snodo cruciale della Grande Boucle, con la cronometro di 25 chilometri e trecento metri che potrebbe ridisegnare la classifica e darci i reali valori di forza tra gli uomini di classifica. Tadej Pogacar incrementerà su Jonas Vingegaard o il danese si avvicinerà? Quanto guadagnerà Remco Evenepoel?

Si partirà da Nuits-Saint-Georges per arrivare a Gevrey-Chambertin dopo 25.3 chilometri, per una prova contro il tempo tutt’altro che scontata, anche se non di lunghezza esasperata. Ci sarà uno strappo nel mezzo al percorso: prima si arriverà al primo riferimento cronometrico a Messanges, poi si salirà verso Reulle-Vergy (1.6 km al 6,5%), per poi transitare al secondo rilevamento di Curley. Dopo la breve discesa a Morey-Saint-Denis si avrà l’ultima indicazione temporale, prima di arrivare sotto il traguardo finale di Gevrey-Chambertin.

Pogacar ha dimostrato al Giro d’Italia di essere migliorato incredibilmente nelle prove contro il tempo, battendo a Perugia niente meno che Filippo Ganna (con un finale però tutto in salita), e dandogli filo da torcere anche a Desenzano del Garda. Lo sloveno vuole assolutamente guadagnare altro tempo su Vingegaard, ma il danese è tutt’altro che fermo in questa specialità. Sarà una bella lotta tra i due, anche se il favorito principale è senza dubbio Remco Evenepoel. Il belga, campione del mondo in carica a cronometro, punta molto su questa settima tappa, per provare anche a recuperare tutto quello che ha perso fino ad adesso e vestirsi di giallo. Sarà una giornata campale, da seguire dal primo all’ultimo metro.

La partenza ufficiale del primo corridore nella settima tappa del Tour de France 2024 sarà alle 13.05, mentre l’arrivo della maglia Gialla è previsto per le 17.29. La Rai offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, dalle 13.00 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Settima tappa – Cronometro individuale – Venerdì 5 luglio

Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin (25.3km)

Orario partenza primo corridore: 13.05

Orario arrivo ultimo corridore: 17.29

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.05 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.50, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.05, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.50.

Diretta testuale: OA Sport.