A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 18 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, giovedì 18 luglio, si corre la diciottesima tappa del Tour de France 2024. Frazione mossa e adatta alle fughe o velocisti resistenti, sarà l’ultimo giorno di respiro per i big che puntano al podio e alla vittoria della Grande Boucle prima di una tre giorni assolutamente infuocata.

Saranno 179.5 i chilometri da percorrere per la carovana dalla partenza di Gap all’arrivo a Barcellonnette, e 3100 metri di dislivello. Sin dalla partenza ci saranno pochi punti per respirare: sarà un costante mangia e bevi, con salita e discesa e pochissima pianura. Cinque i GPM sparsi in mezzo alla tappa, con il primo topo 20 chilometri e l’ultimo a quaranta dalla conclusione: Col du Festre (3.9 km al 6.3%), Cote de Corps (2.1 km al 7,2%), Col de Manse (5.1 km al 3.6%, Cote de Saint-Apollinaire (7 km al 5.5%) e Cote des Demoiselles Coiffées (3.6 km al 5-4%). Si chiuderà la tappa con un falsopiano verso Barcellonnette.

La tappa più adatta di tutte per le caratteristiche di Mathiue Van der Poel. Il campione del mondo in carica sta testando la gamba in vista delle Olimpiadi, la condizione è in crescita e oggi è senza dubbio il favorito. Attenzione a tutti i corridori transalpini, che quando si parla di fuga sono sempre in lizza per la vittoria. Per quel che riguarda i big di classifica dovrebbe essere una giornata di riposo, ma mai dare nulla per scontato con Tadej Pogacar. Ieri Vingegaard ha sofferto molto, chissà che in un frangente non possa anche esserci un’azione di Remco Evenepoel per provare a mangiare altri secondi.

La partenza ufficiale della diciottesima tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.20, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.30 e le 17.56, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi alle 14.45 su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Diciottesima tappa – Giovedì 18 luglio

Gap – Barcelonnette (179.5 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.30-17.56

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue dalle 14.45, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45.

Diretta testuale: OA Sport.