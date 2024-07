A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 17 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, mercoledì 17 luglio, si corre la diciassettesima tappa del Tour de France 2024. Si inizia a fare sul serio, anche se sarà solo l’antipasto di quello che offrirà la terza settimana della grande Boucle. Grande attesa per il Col du Noyer, mentre l’ascesa finale fa meno paura ed è più difficile fare la differenza. Jonas Vingegaard avrà la forza per attaccare Tadej Pogacar?

Tappa che vede una lunghissima attesa fino al gran finale, con un falsopiano tendente a salire infinito che accompagnerà il gruppo praticamente fino agli ultimi quaranta chilometri. Da qui si inizia a fare davvero sul serio: Col Bayard (6,8 km al 7,3%), seguito dal Col du Noyer (7,5 km all’8,1%), a quota 1664 metri, che dà anche secondi di abbuono allo scollinamento, prima dell’ascesa finale a Superdévoluy (3,8 km al 5,9%). Occhio alla penultima salita, che termina a poco più di dieci chilometri dai traguardo ed è veramente esigente.

Tutto il giorno è nelle mani del Team Visma | Lease a Bike. Se la squadra di Jonas Vingegaard vorrà controllare la corsa assisteremo ad un altro duello testa a testa, che sa un po’ di ultimo appello per il danese. Tadej Pogacar e la UAE Team Emirates non hanno nessun bisogno di tenere chiusa la vittoria di tappa, e quindi potrebbe anche essere giornata da fughe. Lo sloveno poi, se dovesse essere attaccato dal suo rivale, potrebbe anche decidere di fare la stessa cosa di domenica, prima seguirlo e poi lasciarlo sul posto. Una giornata che si presta a molte soluzioni, da vivere fin dalla partenza.

La partenza ufficiale della diciassettesima tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 12.45, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.58 e le 17.26, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi alle 14.45 su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Diciassettesima tappa – Mercoledì 17 luglio

Saint-Paul-Trois-Châteaux – Superdévoluy (177.8km)

Orario partenza ufficiale: 12.45

Orario arrivo stimato: 16.58-17.26

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue dalle 14.45, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.20, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.20.

Diretta testuale: OA Sport.