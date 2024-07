A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 13 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, sabato 13 luglio, si corre la quattordicesima tappa del Tour de France 2024. E’ il giorno del Tourmalet, è il giorno di una delle tappe regine. Si arriva in salita a Pla d’Adet, per una frazione che può dirci moltissimo su cosa attenderci nell’ultima settimana per l’attesissimo duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Sono solo 151.9 i chilometri per la carovana quest’oggi, ma durissimi. Si parte da Pau e si arriva a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet dopo tre salite e più di quattromila metri di dislivello. L’unica pianura per i corridori che troveranno lungo il percorso sarà nei primi 60 chilometri, poi sarà tutta o salita o discesa fino al traguardo. Dopo il traguardo volante di Esquieze-Sere inizia lo spettacolo con la scalata al Tourmalet (19 km al 7,4%, con picco al 10,9%), con la cima che è posta oltre i 2000 metri. Lunga e insidiosa discesa e poi si torna nuovamente a scalare con l’Hourquette d’Ancizan (8,2 km al 5,1%). Ancora picchiata e infine sull’hors catégorie di Pla d’Adet, 10,6 km al 7,9%, con picchi a 11,7%.

Attesissimo il duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, con i due duellanti che potrebbero scontrarsi per scrivere un altro capitolo della sfida titanica. Lo sloveno inizierà a difendersi pensando a non staccarsi o correrà ancora all’attacco provando a guadagnare altro tempo? Di sicuro ieri i Calabroni hanno consumato energie, mentre la UAE Team Emirates è rimasta più nascosta. Gli emiratini potrebbero tentare ancora di mettere qualcuno in fuga, per dare ancora più pepe. Per il terzo posto Remco Evenepoel sembra inattaccabile (con il belga che comunque in generale è secondo), mentre alle sue spalle la battaglia per gli altri piazzamenti è apertissima. Attenzione a Giulio Ciccone, apparso pimpante con l’azzurro che trova pane per i suoi denti.

La partenza ufficiale della quattordicesima tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.20, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.17 e le 17.50, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi alle 14.45 su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Quattordicesima tappa – Sabato 13 luglio

Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (151.9 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.17-17.50

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14.45, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.50, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.50.

Diretta testuale: OA Sport.