A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 12 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, venerdì 12 luglio, si corre la tredicesima tappa del Tour de France 2024. Ultima frazione che offre un po’ di respiro prima di un weekend infernale. Finale mosso con continui sali scendi che si presta molto bene a colpi di mano, sempre se le squadre dei velocisti non decideranno di tenere chiusa la corsa. Favorito numero uno: Binaim Girmay.

Sono solo 165.3 i chilometri da percorrere per la carovana quest’oggi dalla partenza di Agen all’arrivo di Pau. Si comincia in pianura e si prosegue così fino ad oltre la metà del chilometraggio, ben oltre lo sprint intermedio di Nogaro. Potrebbe essere una delle ultime occasioni per le ruote veloci, ma attenzione ai due GPM nel finale: Côte de Blachon (1,6 km al 6.1%) e Côte de Simacourbe (1,8 km al 6.5%), che potrebbero guastare la festa alle squadre degli sprinter.

La maglia verde sembra ormai destinata ad andare per la prima volta nella storia in Eritrea, per quella che sarebbe una favola assoluta. Biniam Girmay si è dimostrato fino ad ora il velocista più in palla di questa Grande Boucle, con già tre successi di tappa e più di cento lunghezze di margine nella classifica a punti. Jasper Philipsen invece non riesce a trovare la pedalata dello scorso anno, anche perché forse la sua squadra non è quasi mai riuscita a pilotarlo come dodici mesi fa. Sicuramente oggi è una delle ultime occasioni per gli sprinter, ma attenzione perché due strappi nel finale potrebbero stuzzicare la fantasia di qualcuno, con Alberto Bettiol che potrebbe provare e farsi vedere.

La partenza ufficiale della tredicesima tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.50, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.21 e le 17.41, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi alle 14.45 su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Tredicesima tappa – Venerdì 12 luglio

Agen – Pau (165.3 km)

Orario partenza ufficiale: 13.50

Orario arrivo stimato: 17.21-17.41

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14.45, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 13.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.15.

Diretta testuale: OA Sport.