A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 11 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, giovedì 11 luglio, si corre la dodicesima tappa del Tour de France 2024. Frazione di trasferimento della seconda settimana, con una prima parte mossa e interessante, da cui potrebbe uscire una fuga corposa, e un lungo finale pianeggiante che potrebbe stuzzicare le squadre dei velocisti.

Sono 203.6 i chilometri da percorrere per la carovana quest’oggi dalla partenza di Aurillac all’arrivo di Villeneuve-sur-Lot, dove potrebbe esserci una delle ultime occasioni per le ruote veloci di questa Grande Boucle. La prima parte del percorso è decisamente ondulata, con i due GPM di quarta categoria, Côte d’Autoire (2,7 km al 5.7%) e Côte de Rocamadour (2 km al 5.4%), che potrebbero favorire la formazione della fuga. Nella seconda parte di giornata invece è tutto abbastanza pianeggiante e le squadre dei velocisti hanno tutto per potersi organizzare per i loro uomini veloci.

Il duello per la vittoria in caso di arrivo a gruppo compatto potrebbe essere tra Biniam Girmay e Jasper Philipsen, con l’eritreo maglia verde con margine (74 punti di vantaggio). Il belga si è sbloccato l’altro giorno e ha una squadra incredibile, che lo può portare in carrozza a disputare la volata. Girmay invece è uno spirito libero, ed è probabilmente nella condizione della vita. Ci sono però tanti velocisti che non hanno ancora timbrato il cartellino, mentre Mark Cavendish non è sazio e vuole cercare il successo n.36.

La partenza ufficiale della dodicesima tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 12.50, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.16 e le 17.41, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi alle 14.45 su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Dodicesima tappa – Giovedì 11 luglio

Aurillac – Villeneuve-sur-Lot (203.6 km)

Orario partenza ufficiale: 12.50

Orario arrivo stimato: 17.16-17.41

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue dalle 14.45, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15.

Diretta testuale: OA Sport.