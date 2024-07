A che ora Giovanni Pellielo in gara il 30 luglio: orario preciso, programma, classifica dopo la prima giornata

Giovanni Pellielo è pronto a dare battaglia, domani, nel secondo e decisivo turno di qualificazione del trap. Il veterano azzurro del tiro a volo può legittimamente, dopo aver rotto 73 dei primi 75 piattelli, sognare la finale.

Martedì 30 luglio, nella seconda parte dell’eliminazione, i tiratori in gara spareranno ai secondi 50 piattelli, per un totale di 125 bersagli. L’obiettivo per Pellielo, e per l’altro azzurro in gara Mauro De Filippis, sarà quello di risultare come uno o due dei migliori sei, in maniera tale da poter accedere alla finalissima per le medaglie.

Andiamo quindi a vedere quale sarà l’orario preciso, il programma, la classifica della prima giornata e le possibilità di poter seguire Giovanni Pellielo nella sua prova. OA Sport vi offrirà la diretta integrale scritta LIVE dell’evento.

CALENDARIO GIOVANNI PELLIELO OLIMPIADI PARIGI 2024

Martedì 30

Dalle ore 09.00 la seconda sessione di qualifica del trap maschile – Giovanni Pellielo sparerà nelle sessioni delle ore 10.00 e 12.30

Diretta LIVE: OA Sport

CLASSIFICA COMPLETA TRAP MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024

1 LEVIN-ANDERSSON Rickard – 74/75 (Svezia)

2 1070 WILLETT James – 74/75 (Australia)

3 1181 CERNOGORAZ Giovanni – 73/75 (Croazia)

4 1601 HAFFARI Driss – 73/75 (Marocco)

5 1241 LORENZO Eduardo Jose – 73/75 (Repubblica Dominica)

6 1501 PELLIELO Giovanni – 73/75 (Italia)

7 1169 YU Haicheng – 73/75 (Cina)

8 1165 QI Ying – 73/75 (Cina)

9 1356 HALES Nathan – 73/75 (Gran Bretagna)

10 1917 TUZUN Oguzhan – 73/75 (Turchia)

11 1888 YANG Kun-Pi – 72/75 (Taipei)

12 1954 MEIN Derrick Scott – 72/75 (USA)

13 1067 ILES Mitchell – 72/75 (Australia)

14 1303 FERNANDEZ Alberto – 72/75 (Spagna)

15 1404 BROL CARDENAS Jean Pierre – 72/75 (Guatemala)

16 1562 ALMUDHAF Khaled – 72/75 (Kuwait)

17 1505 DE FILIPPIS Mauro – 72/75 (Italia)

18 1304 GARCIA Andres – 71/75 (Spagna)

19 1702 ROBINSON Owen – 71/75 (Nuova Zelanda)

20 1845 KOVACOCY Marian – 70/75 (Slovacchia)

21 1464 BEYRANVAND Mohammad – 70/75 (Iran)

22 1791 ABUSHARIB Saeed – 70/75 (Qatar)

23 1355 COWARD-HOLLEY Matthew John – 70/75 (Gran Bretagna)

24 1972 MARTINEZ Leonel – 70/75 (Venezuela)

25 1343 GUERRERO Sebastien – 70/75 (Francia)

26 1711 AL KHATRI Said – 70/75 (Oman)

27 1213 LIPTAK Jiri – 70/75 (Repubblica Ceca)

28 1661 CHETCUTI Gianluca – 69/75 (Malta)

29 1951 HINTON William – 68/75 (USA)

30 1451 TONDAIMAN Prithviraj – 68/75 (India)