A che ora corre Jacobs a Rieti: programma, tv, streaming. Tre gare in due giorni

Marcell Jacobs sarà grande protagonista a Rieti nel weekend del 13-14 luglio. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà in gara dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei e aver corso un rilevante 9.92 a Turku. Il velocista ha scelto di gareggiare in terra laziale per avvicinarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024: sabato le batterie alle ore 18.30, domenica le semifinali (ore 17.30) e la finale (ore 19.30). Il Messia dell’atletica italiana ha voluto cimentarsi su tre turni in due giorni per simulare quando accadrà ai Giochi.

L’azzurro animerà lo Stadio Guidobaldi, in una gara extra nell’ambito dei Campionati regionali juniores e promesse organizzati dal Comitato regionale FIDAL in collaborazione con la Studentesca Milardi Rieti. Marcell Jacobs incrocerà i compagni di allenamento, ovvero i canadesi Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e Jerome Blake e il giapponese Abdul Hakimi Sani Brown. Ricordiamo che questa pista fu il teatro dello storico record del mondo siglato dal giamaicano Asafa Powell, che nel 2007 volò in 9.74 prima dell’era Bolt.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Marcell Jacobs sui 100 metri a Rieti. La copertura tv e streaming dell’evento deve ancora essere comunicata.

QUANDO CORRE MARCELL JACOBS A RIETI

Sabato 13 luglio

Ore 18.30 Batterie

Domenica 14 luglio

Ore 17.30 Semifinali

Ore 19.30 Finale

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A RIETI COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: da definire.

Diretta streaming: da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport.