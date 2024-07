A che ora Berrettini-Halys, finale ATP Gstaad: programma, tv, streaming

Matteo Berrettini affronterà Quentin Halys nella finale del torneo ATP 250 di Gstaad. L’appuntamento è per domenica 21 luglio (ore 11.30), quando il tennista italiano incrocerà il francese per cercare di conquistare il secondo trofeo stagionale dopo il sigillo di Marrakech. Il romano ha surclassato il greco Stefanos Tsitsipas in due set, sfatando il tabù greco dopo aver perso tutti i precedenti e meritandosi il diritto di disputare l’atto conclusivo sulla terra rossa svizzera.

Matteo Berrettini punta a scalare ulteriormente il ranking ATP e partirà con i favori del pronostico contro un avversario proveniente dalle qualificazioni e che ha saputo avere la meglio su Gasqut, Klein, Heide e Struff negli ultimi giorni. L’attuale numero 82 del mondo (ma già diventato numero 58 virtualmente) incrocerà il 27enne, attuale numero 192 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore, ma il transalpino ebbe la meglio in un Future disputato nel 2015.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Halys, finale del torneo ATP 250 di Gstaad. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-HALYS, FINALE ATP 250 GSTAAD

Domenica 21 luglio

Ore 11.30 Finale ATP 250 Gstaad: Matteo Berrettini vs Quentin Halys – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA BERRETTINI-HALYS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.