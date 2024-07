F1, Damon Hill contro Max Verstappen: “Con lui è sempre così…Ha ragione Stella”

Un GP d’Austria di F1 con strascichi polemici quello che si è chiuso ieri. Il confronto per la vittoria tra Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) ha portato al ritiro per il secondo e alla penalità del primo di 10″. Un duello rusticano nel quale l’agire di Max ha fatto molto discutere per le manovre a difesa della sua posizione all’ingresso di curva-3.

Norris ha dato chiaramente dello scorretto all’olandese, che per tutta risposta ha rispedito al mittente certe allusioni, ritenendo di aver agito in maniera conforme al regolamento. Non è stato di questo avviso il Team Principal della McLaren, Andrea Stella, che nel suo ragionamento ha fatto riferimento anche al passato di Verstappen, quando lottava con Lewis Hamilton nel Mondiale 2021.

Il pensiero va soprattutto a quel GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento di quel campionato, che tanto fece discutere anche per l’agire del Direttore di Gara, Michael Masi: “Il problema alla base è che, se non affronti le cose in modo onesto e chiaro quando è necessario farlo, queste si ripeteranno“, ha dichiarato Stella.

Sulla stessa lunghezza d’onda, il campione del mondo del 1996, Damon Hill. L’attuale commentatore di Sky Sport F1 UK ha dato ragione al Team Principal della McLaren: “Riconosco questo ‘suono’, è quello della ragione e del rispetto. Bravo Stella per quanto ha detto, ma ci siamo già passati. Non cambierà proprio nulla. Alcune persone non capiscono“.