Zaynab Dosso controlla i 100 agli Assoluti e vince senza strafare: test fisico dopo il bronzo europeo

Zaynab Dosso ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti, imponendosi in scioltezza con il tempo di 11.20 (0,8 m/s di vento a favore). La velocista emiliana non ha spinto al massimo sul rettilineo di La Spezia, decidendo di controllare la situazione e di accontentarsi a livello cronometrico. La 24enne non è uscita benissimo dai blocchi di partenza, poi si è prodigata in un buon lanciato e nel finale si è rialzata.

All’allieva di Giorgio Frinolli, fresca di medaglia di bronzo agli Europei e di record italiano (11.01), interessava fare una verifica tecnica e fisica dopo l’uscita continentale di Roma, testando un po’ il gesto atletico in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti un mese (prima dei Giochi la vedremo in Diamond League tra Parigi e Montecarlo).

Zaynab Dosso ha conquistato il tricolore in scioltezza, precedendo una propositiva Arianna De Masi, autrice di una buona parte parte (11.28). Terza Chiara Melon (11.49) davanti a Ugochinyere Obijiaku (11.51) e Carlotta Fedriga (11.56), sesta Alessia Pavese (11.63).