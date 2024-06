Yeman Crippa rinuncia ai 10.000 degli Europei: non difenderà il titolo dopo l’oro nella mezza, fuori Riva

Yeman Crippa e Pietro Riva non correranno i 10.000 metri agli Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. I due azzurri hanno deciso di rinunciare alla gara di fondo, in programma mercoledì 12 giugno nella serata di chiusura della rassegna continentale, dopo aver firmato una splendida doppietta nella mezza maratona di domenica.

Oggettivamente i tempi di recupero sarebbero stati davvero minimi per il trentino e il piemontese, che ora si concentreranno sulle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti meno di due mesi: Crippa si cimenterà nella Maratona, dopo aver siglato il record italiano a inizio stagione. La rinuncia dei nostri portacolori era già stata preannunciata, ma oggi è stata ufficializzata.

Yeman Crippa non difenderà così il titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco, quando invece Pietro Riva concluse in quinta posizione. A rappresentare l’Italia ci saranno Francesco Guerra, Ahmed Ouhda e Luca Ursano. Le speranze di medaglia per il Bel Paese non saranno elevate in una delle ultime gare di questa kermesse.