Yeman Crippa dopo il trionfo: “Su strada mi trovo sempre meglio, all’ingresso dello stadio mi sono sciolto dalla tensione”

L’Italia continua a fare incetta di medaglie negli Europei di atletica 2024 a Roma. Yeman Crippa conferma la medaglia d’oro continentale nella mezza maratona facendo doppietta davanti al connazionale Pietro Riva. Una gara eccelsa per gli italiani che incrementano la posizione nel medagliere: sempre più primi.

Queste le parole a caldo di Crippa, intervistato ai microfoni di Rai Sport: “Un’emozione pazzesca correre questa gara qui a Roma. Soprattutto mi piace fare la mezza maratona: nell’ultimo periodo mi sto buttando sulla strada, questa distanza mi sta piacendo e sono stato contento di correrla qua. Oggi è stato tosto riconfermare l’oro di due anni fa, non so per quale motivo, forse un po’ il clima e un po’ di nervosismo, però sono contento di averla portata a casa, la medaglia d’oro è arrivata e non importa com’è arriva, ora si va avanti”.

Su qualche fastidio avuto durante la gara: “Ho avuto un piccolo fastidio al fianco, mi sono toccato, poi mi è passato, mi sono tranquillizzato e ho continuato a fare la mia gara. Appena prima di entrare allo stadio ero ancora sotto pressione, eravamo ancora in cinque/sei insieme, poi quando ho fatto il tunnel e sono entrato dentro lo stadio mi sono sentito più a mio agio, poi gli ultimi 200 metri me li sono goduti”.

Sull’Europeo magico che stanno vivendo gli italiani: “I risultati dell’altro ieri e di ieri ancora di più ci hanno fatto capire che ci dovevamo svegliare e non potevamo fare figuracce (ride, ndr). Le medaglie dei giorni prima ti incitano, ma ti mettono anche sotto pressione. Ti mettono una giusta pressione e ti stimolano a fare ancora di più. Sono sempre più convinto della scelta della strada, spero di poter parlare alle Olimpiadi di una grande maratona. Ora vado a St.Moritz e a Sestriere per preparare al meglio le Olimpiadi“.