WTA Eastbourne, Kasatkina l’avversaria di Paolini, altro infortunio per Muchova

Vanno in archivio tutti i quarti di finale del WTA 500 di Eastbourne (Gran Bretagna), torneo nell’ultima settimana di preparazione a Wimbledon. Una giornata che ha visto brillare anche la nostra Jasmine Paolini, vittoriosa su Katie Boulter e lo svolgersi di altri due match, visto che uno non si è tenuto per ritiro.

Paolini che affronterà domani in semifinale Daria Kasatkina: la russa si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-2 su una Emma Raducanu che ha risentito evidentemente delle tossine del match durissimo di ieri contro Jessica Pegula. Oggi la britannica non è riuscita a tenere botta a un’avversaria in un grande stato di forma.

Non è scesa in campo invece Karolina Muchova: ancora il polso destro per la giocatrice ceca che era rientrata proprio da un lungo infortunio questa settimana. Una vera maledizione in vista di Wimbledon per la finalista 2023 del Roland Garros: vedremo se riuscirà a recuperare. In semifinale ci va quindi Madison Keys che affronterà Leylah Fernandez: la canadese ha lasciato appena tre game nel 6-2, 6-1 ad Harriet Dart.