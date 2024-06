WTA Eastbourne 2024, vincono Raducanu e Boulter. Muchova rientra, bene Kasatkina

Si sono completati i match di primo turno del torneo WTA di Eastbourne. Ottima giornata per le tenniste di casa, con le vittorie di Emma Raducanu e Katie Boulter. La vincitrice degli US Open 2021 sta cercando di ritrovarsi dopo mesi complicati e ha battuto agevolmente all’esordio l’americana Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 6-0. La britannica affronterà l’americana Jessica Pegula, seconda testa di serie e fresca vincitrice del torneo di Berlino.

Vince come detto anche Katie Boulter e la numero 32 del mondo ha sconfitto in due set la croata Petra Martic con il punteggio di 6-1 7-6. Adesso affronterà la lettone Jelena Ostapenko, numero cinque del seeding.

Il torneo di Eastbourne segna anche il ritorno di Karolina Muchova, che non giocava addirittura un match dagli US Open dello scorso anno. Per la ceca, però, è stato un rientro durato solo quattro game, visto che la sua avversaria, la russa Avanesyan si è ritirata sul 3-1 del primo set.

Buona la prima per la russa Daria Kasatkina, che ha sconfitto la cinese Wang Xinyu per 6-4 6-2. Tutto facile per la belga Elise Mertens contro la britannica Yuriko Miyazaki (6-1 6-2) e vince anche l’americana Ashlyn Krueger contro la svizzera Golubic per 6-1 6-7 7-5.

RISULTATI WTA EASTBOURNE 2024 (25 GIUGNO)

Krueger (Usa) b. Golubic (Sui) 6-1 6-7 7-5

Mertens (Bel) b. Miyazaki (Gbr) 6-1 6-2

Raducanu (Gbr) b. Stephens (Usa) 6-4 6-0

Muchova (Cze) b. Avanesyan (Rus) 3-1 ret.

Boulter (Gbr) b. Martic (Cro) 6-1 7-6

Kasatskina (Rus) b. Wang (Chn) 6-4 6-2