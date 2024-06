WTA Eastbourne 2024: Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate al primo turno da Muhammad/Sutjiadi

Sara Errani e Jasmine Paolini escono nel torneo di doppio del WTA 500 di Eastbourne al primo turno. Per la bolognese e la toscana (che, comunque, debutterà in singolare non prima di mercoledì), infatti, arriva la sconfitta per 3-6 6-4 [11-9] al match tie-break contro la coppia USA-Indonesia formata da Asia Muhammad e Aldila Sutjiadi, con le due che sono già state finaliste assieme al WTA 500 di Strasburgo.

Le azzurre sono le prime a doversi trarre d’impaccio da un 15-30, sull’1-1 nello specifico, ed è in questo caso Errani a proporre traiettorie e trame che infastidiscono le avversarie. Subito dopo Sutjiadi parte male tra servizio ed errori, e in più sullo 0-30 Paolini piazza la risposta vincente di rovescio che vale quattro palle break (tre normali più l’eventuale deciding point). Sulla seconda la toscana apre il campo affinché Errani, a rete, possa chiudere per il 3-1. Quando tutto sembra girare per il verso giusto, però, un paio di errori della bolognese comportano la restituzione del break nel settimo gioco. Poco male: Sutjiadi si toglie la battuta da sola con disastri al servizio, tra cui il doppio fallo che vuol dire 5-3. Le italiane, di seguito, portano a casa il set in virtù di un recupero da 15-40 in cui molto fa Paolini; a chiudere ci pensa Muhammad sbagliando il dritto lungolinea sul deciding point.

Vanno diversamente i due punti decisivi dei giochi d’apertura del secondo parziale: Muhammad salva la situazione sua e di Sutjiadi col servizio, non così il duo Errani/Paolini, con palla che quasi centra l’indonesiana, la quale però si abbassa e butta a terra. Tanto basta per far uscire la sfera gialla e trovare il break. Nel complesso tutte le quattro giocatrici, tra il secondo e il quinto game, finiscono per perdere la battuta, il che mostra il lato complicato di un confronto poco decifrabile. Vanno più in difficoltà le azzurre, ad ogni modo: sul 3-4 uno schema aperto da Errani e chiuso da Paolini salva il deciding point, ma dal 15-40 le due italiane, poco più tardi (sul 4-5) non riescono a risalire pienamente. Si va così al match tie-break.

Parte male la situazione per le italiane, che vanno subito sotto 1-2 con minibreak di svantaggio, subito recuperato con Paolini che mira su Muhammad a rete con successo. Errani e Paolini, dal 2-3, mettono poi insieme quattro punti consecutivi di ottima qualità, solo che le avversarie non sono da meno. Dal 6-3 (e complici un paio di errori nel turno di servizio di Paolini) arriva il 6-7, poi un pallonetto sbagliato da Errani sul 7-7, di poco per la verità, significa 7-8. In altre parole, Muhammad serve per chiudere, ma la bolognese sposta l’USA per far giocare (bene) Paolini su Sutjiadi. Poco dopo, l’americana compie un disastro sotto rete affossando la volée: match point per le italiane. Muhammad si fa però perdonare entrando, sempre a rete, per il 9-9. E, poi, si erge a protagonista negli ultimi due punti che danno la vittoria a lei e alla compagna indonesiana.