ATP Maiorca 2024, prima gioia sull’erba per Darderi. Battuto in due set lo spagnolo Martinez

Luciano Darderi festeggia la sua prima vittoria della carriera sull’erba a livello ATP. Il numero 37 del mondo ha fatto suo il match d’esordio nel torneo di Maiorca, battendo lo spagnolo Pedro Martinez in due set con il punteggio di 7-5 7-5 dopo due ore di gioco. Nel prossimo turno l’azzurro se la vedrà con il vincente del match tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo spagnolo Jaume Munar.

Darderi ha messo a segno 11 ace e vinto il 76% dei punti quando ha servito la prima, ma è stata anche poco una partita da erba, visto che comunque le palle break si sono sprecate: dodici quelle concesse dall’italiano, che, però, ne ha salvate dieci, mentre sono tredici quelle di Martinez, che ne ha salvate nove. Da sottolineare anche i 10 doppi falli dell’iberico.

In avvio di primo set Darderi si trova subito ad affrontare quattro palle break, ma riesce ad annullarle tutte. Scampato il pericolo, l’azzurro trova il break nel quarto gioco, ma è un vantaggio che dura poco, visto che arriva l’immediato controbreak dello spagnolo. Darderi non sfrutta poi due palle break nell’ottavo gioco, ma nel dodicesimo se ne procura altre due e questa volta chiude il game e si prende il set per 7-5.

Nel secondo set l’italiano ha quasi subito l’occasione di togliere il servizio allo spagnolo, ma Martinez si salva. Poi è Darderi a fronteggiare ben quattro palle break nel settimo gioco, ma anche stavolta l’azzurro si salva. Nel nono game, però, lo spagnolo si procura ancora due palle break e alla fine riesce a strappare la battuta all’italiano. Sotto 5-4, però, Darderi trova una fantastica rimonta, vince i successivi tre game, ottenendo due break e andando a chiudere nuovamente sul 7-5.