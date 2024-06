WTA Eastbourne 2024, Ostapenko e Fernandez al secondo turno. Eliminata Krejcikova

È cominciato quest’oggi il tabellone principale del WTA 500 di Eastbourne 2024, ultimo torneo di preparazione verso Wimbledon in corso di svolgimento sull’erba in Inghilterra. Il programma odierno è andato in archivio con il completamento di sei match di primo turno, mentre le ultime sfide del round inaugurale si disputeranno domani.

Buona vittoria al debutto per la lettone Jelena Ostapenko (n.5 del seeding), che ha regolato la qualificata belga Greet Minnen per 7-6 6-1. Avanzano al secondo turno anche altre due giocatrici provenienti dalle qualificazioni come l’ucraina Anhelina Kalinina e la polacca Magda Linette, capaci di imporsi rispettivamente sulla rumena Sorana Cirstea (6-3 6-2) e sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova (1-6 7-6 6-4).

Dopo quasi tre ore e mezza di gioco, la wild card britannica Harriet Dart ha avuto la meglio sulla ceca Marie Bouzkova per 7-5 6-7 6-4, mentre la cinese Yue Yuan ha usufruito del ritiro della russa Anastasia Potapova mentre era comunque già avanti di un set e 4-1 nel tie-break del secondo. Nell’ultimo incontro odierno, successo per la canadese Leylah Fernandez per 6-2 3-6 6-2 sulla ceca Barbora Krejcikova.

WTA EASTBOURNE 2024, RISULTATI 24 GIUGNO

Kalinina b. Cirstea 6-3 6-2

Linette b. Pavlyuchenkova 1-6 7-6(4) 6-4

Dart b. Bouzkova 7-5 6-7(7) 6-4

Ostapenko b. Minnen 7-6(3) 6-1

Yuan b. Potapova 6-3 6-6(4-1) rit.

Fernandez b. Krejcikova 6-2 3-6 6-2