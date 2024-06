WTA Birmingham, Stephens e Potapova per Cocciaretto e Bronzetti. Fernandez comoda, cade Cirstea

Una giornata con i fiocchi per i colori italiani a Birmingham. Due partite e due vittorie, spicca quella di Elisabetta Cocciaretto che elimina in due set la favorita del seeding Jelena Ostapenko e Lucia Bronzetti che si impone in rimonta contro la polacca Magdalena Frech. Entrambe sono già a conoscenza delle loro avversarie agli ottavi.

Per la marchigiana ci sarà una vecchia campionessa Slam in Sloane Stephens. La statunitense, ammessa nel tabellone tramite wild card, ha avuto ragione della cinese Yue Yuan con un doppio 6-3 tornando al successo che mancava addirittura da fine aprile. Per la venticinquenne di Rimini ci sarà di fronte Anastasia Potapova, che ha superato con un doppio 6-4 Elina Avanesyan.

Negli altri match, netta vittoria di Leylah Fernandez che concede solo due giochi a Sara Sorribes Tormo e nel secondo turno se la vedrà con la svizzera Viktoria Golubic, capace di superare Camila Osorio in tre set dopo una dura lotta tra qualificate. Cade invece Sorana Cirstea, terza testa di serie del seeding, con Lin Zhu che si impone 7-6 6-2; la prossima avversaria dell’asiatica sarà Alja Tomljanovic.

WTA BIRMINGHAM 2024, RISULTATI 17 GIUGNO

L. Bronzetti b. M. Frech 2-6 6-3 6-4

S. Stephens b. Y. Yuan 6-3 6-3

E. Cocciaretto b. J. Ostapenko 6-3 6-3

A. Potapova b. E. Avanesyan 6-4 6-4

L. Zhu b. S. Cirstea 7-6 6-2

A. Tomljanovic b. A. Blinkiva 6-2 6-1

V. Golubic b. C. Osorio 6-4 1-6 6-3

L. Fernandez b. S. Sorribes Tormo 6-1 6-1