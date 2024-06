WTA Birmingham, Elisabetta Cocciaretto si ferma in semifinale: Putintseva vince comoda in due set

Si chiude in semifinale il cammino di Elisabetta Cocciaretto sull’erba di Birmingham. La tennista azzurra si arrende con un doppio 6-2 alla kazaka Yulia Putintseva, numero 41 delle classifiche mondiali, che ottiene così la prima finale stagionale, attendendo all’ultimo atto la vincitrice tra Alja Tomljanovic ed Anastasia Potapova.

Già l’inizio della sfida non sembra promettere molto bene: primo turno al servizio di Elisabetta assai laborioso, che deve arrendersi ai vantaggi. Nemmeno la kazaka sembra essere registrata e c’è l’immediato contro-break, ma Elisabetta è costantemente in affanno: se si salva nel quarto gioco, nel sesto e nell’ottavo deve arrendersi nuovamente, non sfruttando le chance per chiudere, ed in poco più di 40 minuti l’azzurra è sotto.

E le cose non cambiano nella seconda frazione: l’azzurra deve ricorrere spesso alla seconda e con la prima nemmeno fa la differenza. In poco più di venti minuti si ritrova sotto 5-0, perdendo due volte il servizio e non capitalizzando le due immediate chance di contro-break nel terzo game, pagato poi lasciando la battuta a zero.

Arriva una reazione d’orgoglio, prendendosi il primo game del set e annullando tre palle match sul servizio della kazaka e strappandole addirittura la battuta, ma non è una svolta della partita: anzi, Putintseva risolve tutto senza problemi e chiude i conti ancora una volta sul servizio dell’azzurra.

Che oggi ha pagato molto con il colpo di inizio gioco: dieci palle break offerte in otto giochi al servizio, soltanto nel game dell’1-5 del secondo set non ci sono state problematiche. Troppo poco sia il 47% con la prima di servizio (15/32) che il 39% con la seconda (11/28).