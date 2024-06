WTA Birmingham 2024: prima semifinale sull’erba per Cocciaretto. Ora Putintseva, avanti anche Potapova e Tomljanovic

Continua il magico cammino di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Birmingham. La tennista marchigiana ha conquistato la sua prima semifinale della carriera sull’erba, superando in tre set in rimonta la russa Diana Shnaider con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 dopo due ore e mezza di gioco.

La prossima avversaria di Cocciaretto sarà la kazaka Yulia Putintseva, numero 41 della classifica mondiale. Putintseva ha superato in tre set l’americana Caroline Dolehide per 6-3 6-7 6-1.

Nella parte bassa del tabellone esce di scena la testa di serie numero due, la ceca Barbora Krejcikova, che è stata sconfitta dalla russa Anastasia Potapova per 6-1 6-4. La numero 36 del ranking se la vedrà ora in semifinale con l’australiana Ajla Tomljanovic, che ha superato la canadese Leylah Fernandez in rimonta per 1-6 6-3 6-2.

RISULTATI WTA BIRMINGHAM 2024 (21 GIUGNO)

Cocciaretto (Ita) b. Shnaider (Rus) 5-7 6-4 6-2

Potapova (Rus) b. Krejcikova (Cze) 6-1 6-4

Putintseva (Kaz) b. Dolehide (Usa) 6-3 6-7 6-1

Tomljanovic (Aus) b. Fernandez (Can) 1-6 6-3 6-2