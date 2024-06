WTA Birmingham, Lucia Bronzetti batte in rimonta contro Magdalena Frech e approda agli ottavi

Una vittoria di carattere per Lucia Bronzetti. La n.67 del ranking ha sconfitto in rimonta la polacca Magdalena Frech (n.52 WTA) con il punteggio di 2-6 6-3 6-4. In 2 ore e 12 minuti di partita, la romagnola ha prevalso, trovando dal secondo parziale in avanti maggior confidenza con il prato britannico e muovendosi decisamente meglio. Negli ottavi di finale Bronzetti se la vedrà contro la vincitrice della sfida tra le russe Elina Avanesyan (qualificata) e Anastasia Potapova (testa di serie n.7).

Nel primo set l’avvio non è dei migliori per l’azzurra. Bronzetti fatica a trovare il timing giusto su una palla che rimbalza in maniera diversa sull’erba. Ne consegue un doppio break per la polacca, dotata di un tennis meno potente ma più vario. Lucia ha una piccola reazione nel quarto game, mettendo a segno qualche bel vincente, ma il servizio non la supporta come dovrebbe. Frech entra regolarmente sulla seconda in battuta della nostra portacolori e il 6-2 è una logica conseguenza.

Nel secondo set i movimenti della romagnola sono più convincenti. Il timing sulla palla migliora e la maggior potenza della tennista nostrana si nota chiaramente nel quarto game. Avanti di un break, Lucia migliora il proprio rendimento con il fondamentale del servizio. Non arrivano palle break per Frech nel parziale, mentre la giocatrice tricolore non ne sfrutta una (set-point) nell’ottavo game. Il gioco successivo è quello decisivo per aggiudicarsi la frazione sul 6-3.

Nel terzo set la grande aggressività dell’azzurra porta al break del terzo game, ma le poche prime in battuta del gioco successivo permettono alla polacca di piazzare il contro-break. C’è una breve interruzione per pioggia e alla ripresa Lucia è bravissima a cancellare due palle break nel sesto gioco. Episodio decisivo ai fini del match, dal momento che la n.67 del mondo strappa il servizio a Frech. Lucia mantiene poi il sangue freddo nel decido game, riemergendo da una situazione di 0-40 e terminando il match sul 6-4.

Leggendo le statistiche, l’italiana ha fatto la differenza con i punti ottenuti con la prima di servizio (65% rispetto al 62% dell’avversaria) e con le palle break salvate (10/14 rispetto al 4/8 della polacca).