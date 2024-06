WTA Birmingham, due rimonte vincenti per Fernandez e Tomljanovic agli ottavi

Si sono aperti gli ottavi di finale del WTA 250 di Birmingham (Gran Bretagna) sull’erba. Una giornata che ha visto coinvolte anche due azzurre come Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, ma che ha raccontato anche altro negli ulteriori due match in programma.

Entrambi match da tre set, entrambi match laboriosi, ma alla fine vinti dalle giocatrici che erano favorite. Leylah Fernandez ha superato in rimonta la svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 in quasi due ore e mezza di gioco. L’elvetica non ha sfruttato la possibilità di servire per il match nel secondo set sul 5-4, perdendo il game a zero. Occasione persa che poi ha presentato gli strascichi nel set decisivo.

La canadese troverà ai quarti di finale Ajla Tomjianovic: l’australiana ha battuto anch’essa in rimonta la cinese Zhu Lin con lo score di 6-7(6), 6-1, 6-4 in oltre due ore e mezza. L’attuale numero 190 del mondo ha reagito alla grande dopo aver perso un primo set in cui è stata avanti 4-0, ha resettato ed ha giocato decisamente bene i due set successivi.