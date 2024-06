WTA Birmingham 2024: Krejcikova ai quarti, ritiro di Mertens. Per Cocciaretto c’è Shnaider

Si allinea ai quarti di finale il tabellone principale del WTA 250 di Birmingham, che sta trovando dunque una fisionomia che porterà a incontri di un certo interesse. E non solo: c’è di mezzo anche Elisabetta Cocciaretto, che ora sa di dover sfidare la russa Diana Shnaider, vittoriosa sulla ceca Marie Bouzkova per 7-6(5) 6-3. Nei precedenti l’italiana è avanti 1-0.

Nella stessa parte alta del tabellone, nettissima la vittoria di Yulia Putintseva su Anhelina Kalinina. La kazaka concede tre soli game, tutti nel primo set, all’ucraina, e sarà la prossima avversaria dell’americana Caroline Dolehide. Per la lucky loser, sul 6-3 3-0 in proprio favore, arriva il ritiro della belga Elise Mertens, che aveva già chiesto il medical time out due game prima dell’uscita di scena.

Ma in campo va anche la parte bassa, anche se per un solo incontro, quello tra la numero 2 del seeding, la ceca Barbora Krejcikova, e la wild card britannica Harriet Dart. Va tutto secondo i pronostici, con il 6-3 6-4 a favore dell’ex vincitrice del Roland Garros.

Sono dunque ben chiari ora i quarti di finale: Cocciaretto-Shnaider-Putintseva-Dolehide, Fernandez-Tomljanovic e Potapova-Krejcikova. Dalla giornata di oggi arriva anche un’altra notizia: la Gran Bretagna avrà Katie Boulter all’interno delle teste di serie a Wimbledon, visto il ritiro di Mertens.

WTA 250 BIRMINGHAM: RISULTATI DI OGGI

Shnaider-Bouzkova (CZE) [8] 7-6(5) 6-3

Putintseva (KAZ)-Kalinina (UKR) 6-3 6-0

Dolehide (USA) [LL]-Mertens (BEL) [5] 6-3 3-0 rit.

Krejcikova (CZE) [2]-Dart (GBR) [WC] 6-3 6-4