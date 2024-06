WTA Bad Homburg, Elisabetta Cocciaretto si ritira dal torneo sull’erba tedesca

Gestire le energie? Probabilmente sì. Elisabetta Cocciaretto non scenderà in campo quest’oggi contro la greca Maria Sakkari (n.9 del mondo) nel primo turno del torneo WTA di Bad Homburg, sull’erba tedesca. La marchigiana, reduce dall’ottimo percorso nel torneo di Birmingham, si è cancellata dal tabellone di questo evento.

Probabilmente l’azzurra ha deciso di non forzare ulteriormente, in vista poi dell’importante scadenza di Wimbledon, che prendere il via dal 1° luglio. Elisabetta, di conseguenza, ha preferito recuperare le energie e poi allenarsi sui campi dei Championships per essere pronta al torneo più importante della stagione tennistica sull’erba.

Di conseguenza, al posto della nostra portacolori è scesa in campo contro l’ellenica la tedesca Jule Niemeier (lucky loser). Una decisione quella della giocatrice tricolore comune anche ad altre come la russa Anna Kalinskaya, fidanzata di Jannik Sinner, che dopo la Finale persa a Berlino si è cancellata a Bad Homburg.