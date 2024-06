WTA Bad Homburg 2024, subito eliminata la n.1 del seeding Sakkari. Avanzano Samsonova e Haddad Maia

Entra nel vivo il tabellone principale del WTA 500 di Bad Homburg 2024, ultimo torneo di preparazione in vista di Wimbledon che si sta svolgendo sull’erba in Germania. Quest’oggi si sono completati altri sette match di primo turno in singolare, ma purtroppo in chiave azzurra non c’è stato l’atteso debutto di Elisabetta Cocciaretto a causa di un forfait dell’ultima ora.

Al posto della marchigiana è subentrata da lucky loser la padrona di casa tedesca Jule Niemeier, che ha fatto il colpaccio eliminando la greca n.1 del seeding Maria Sakkari dopo due ore e mezza di battaglia per 7-4 al tie-break decisivo del terzo set. Buona la prima invece per la seconda testa di serie Liudmila Samsonova, che si è sbarazzata agevolmente della spagnola Sara Sorribes Tormo per 6-3 6-1.

Avanza anche la brasiliana n.4 del seeding Beatriz Haddad Maia per 6-1 7-6 sulla teutonica Tamara Korpatsch, mentre escono subito di scena due campionesse Slam come Angelique Kerber (battuta 7-5 6-3 dalla russa Diana Shnaider) e la canadese Bianca Andreescu (6-4 6-2 in favore di Anna Blinkova).

Promosse al secondo turno inoltre le ceche Linda Noskova (7-5 6-1 all’americana Taylor Townsend) e Katerina Siniakova (6-3 6-7 6-1 alla francese Clara Burel), mentre è stata interrotta (e rimandata a domani) la sfida tra Elina Svitolina e Caroline Wozniacki sul punteggio di 3-6 7-6(4) 2-1 in favore dell’ucraina per condizioni troppo scivolose a causa dell’umidità in serata.

WTA BAD HOMBURG 2024, RISULTATI 24 GIUGNO

Niemeier b. Sakkari 2-6 6-2 7-6(4)

Samsonova b. Sorribes Tormo 6-3 6-1

Noskova b. Townsend 7-5 6-1

Siniakova b. Burel 6-3 6-7(7) 6-1

Haddad Maia b. Korpatsch 6-1 7-6(6)

Blinkova b. Andreescu 6-4 6-2

Shnaider b. Kerber 7-5 6-3

Svitolina vs Wozniacki interrotta sul 3-6 7-6(4) 2-1