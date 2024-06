WTA Bad Homburg, Shnaider sorprende Badosa, caduta e ritiro per Wozniacki

Giornata di quarti di finale e non solo nel WTA 250 di Bad Homburg sull’erba tedesca. Non solo infatti tutti i quarti di finale in programma, ma anche la conclusione dell’ottavo di finale tra Anna Blinkova e Beatriz Haddad Maia che era stato interrotto ieri.

La pioggia ha interrotto più di una volta il programma anche in questa circostanza, ma alla fine la russa è riuscita a vincere con il punteggio di 6-3, 7-5 in un’ora e tre quarti. Una bella rimonta in particolare nel secondo set per Blinkova che ha messo a segno cinque game consecutivi dal 2-5, evitando di arrivare al terzo set e risparmiando alcune energie in vista del quarto di finale da affrontare contro Viktoriya Tomova.

Sorprendente anche la vittoria della giovane russa Diana Shnaider che ha superato 6-3, 7-6(3) Paula Badosa. La numero 47 del mondo ha vinto il primo set con quattro game consecutivi dal 2-3 e nel secondo set ha gestito bene il tiebreak dopo aver fallito un match point sul 6-5 30-40. Affronterà in semifinale Emma Navarro che ha rimontato un set a Caroline Wozniacki, poi la danese si è ritirata a inizio terzo set: 4-6, 6-1, 1-0. Brutta caduta per l’ex numero 1 del mondo che ha deciso di non proseguire il match.

Dall’altra parte di tabellone va avanti senza giocare la croata Donna Vekic in virtù del forfait prima del match di Katerina Siniakova: la ceca si ritira per un problema all’anca e per precauzione prima di Wimbledon, essendo a pochi giorni dallo Slam londinese. Giornata che è terminata con la splendida vittoria di Tomova con Blinkova con il punteggio di 2-6, 6-1, 7-6(9) annullando la bellezza di cinque match point.