WTA Bad Homburg 2024: avanti Wozniacki e Navarro, la pioggia ferma il programma prima della fine. Samsonova fuori

Finisce in anticipo, a causa della pioggia che blocca l’andamento dell’ottavo tra la russa Anna Blinkova e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, il tentativo di completare oggi gli ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg, in Germania. Interessanti però i risultati che hanno preceduto la chiusura prima del tempo.

In particolare, nella parte bassa del tabellone continua a colpire Katerina Siniakova. La ceca, infatti, elimina la testa di serie numero 2 del seeding, la russa Liudmila Samsonova, e lo fa in stile, pur cedendo il secondo set. Due ore e mezza la portano ad arrivare al cospetto della croata Donna Vekic nei quarti.

In alto, invece, continua il cammino da wild card di Caroline Wozniacki. Per la danese agile 6-2 6-4 contro la russa Veronika Kudermetova e sensazioni abbastanza buone su una superficie da lei mai amata neppure nei tempi migliori (sei ottavi a Wimbledon, mai di più). Per lei ora l’USA Emma Navarro, vincitrice netta del derby con Payton Stearns per 6-4 6-1.

Infine, per Diana Shnaider successo sull’ucraina Dayana Yastremska con un doppio 6-2. Questo fa sì che sarà lei a trovarsi davanti la spagnola Paula Badosa, che sta sfruttando con successo il proprio ruolo di wild card.

WTA 500 BAD HOMBURG 2024: RISULTATI DI OGGI

Shnaider-Yastremska (UKR) 6-2 6-2

Navarro (USA) [3]-Stearns (USA) 6-4 6-1

Wozniacki (DEN) [WC]-Kudermetova 6-2 6-4

Blinkova-Haddad Maia (BRA) [4] 6-3 2-3 sospesa

Siniakova (CZE)-Samsonova [2] 6-3 6-7(3) 6-3