WTA Bad Homburg 2024: Lucia Bronzetti eliminata da Donna Vekic

Apertura domenicale per il WTA 500 di Bad Homburg, in Germania, con Lucia Bronzetti che veniva dalla finale raggiunta un anno fa. Stavolta non ci va nemmeno vicina: è costretta a cedere alla croata Donna Vekic, che la batte per 6-3 6-4 chiudendo così il suo periodo di preparazione verso Wimbledon.

Il primo set non comincia proprio per il verso giusto relativamente alla riminese, perché c’è subito il break da parte della sua avversaria, che sa come entrare sulla sua battuta. La strappa, infatti, anche una seconda volta per il 4-1 e poi 5-1. Su questo punteggio l’italiana annulla un set point, poi riesce a recuperare parzialmente lo svantaggio, solo che poi Vekic non si scompone e chiude sul 6-3.

Il secondo parziale, invece, si apre bene per Lucia, che trova il break ai vantaggi nel game iniziale e lo difende con i denti subito dopo. Ci sarebbero anche due chance per il 3-0, ma non arrivano a compimento e giunge anzi il controbreak di Vekic. Seguono diversi game in cui nessuna delle due riesce a infastidire il servizio dell’altra, fino al fatale 5-4. Fatale perché, appunto, la croata riesce a sfruttare l’unica occasione di chiudere che le viene concessa.

Nell’ora e 24 minuti di match, a sfavore di Bronzetti va fondamentalmente il fatto di essere costretta a servire molte più prime (73 contro 51). Oltretutto, con 33 seconde da giocare, va da sé che l’11/21 di Vekic ha più valore dell’11/33 dell’italiana.