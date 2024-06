Wimbledon, Sinner contro Djokovic in allenamento: test decisivo per il ginocchio del serbo

La fonte è la Gazzetta dello Sport e domani sarà un giorno importante per capire come sta Novak Djokovic. Il campione serbo, sottopostosi a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro una ventina di giorni fa, ha dato seguito ai propri allenamenti sui campi di Wimbledon perché il tentativo di affrontare lo Slam londinese lo si vuol fare.

Stando a quanto riportato dal campione nativo di Belgrado, la sua condizione è in crescita, ma ha chiarito anche che la sua presenza ai Championships sarà tale solo se avrà dal suo fisico le giuste sensazioni: “Non sono a Londra per disputare solo qualche turno, ma per puntare al successo. In caso contrario, lascerò al posto a un altro tennista“, ha dichiarato Nole.

E allora ci sarà un’occasione speciale per testarsi. Domani alle ore 10.00, infatti, Djokovic si allenerà con Jannik Sinner, n.1 del mondo e testa di serie n.1. Un training di un’ora in cui molto probabilmente i due simuleranno anche un set, utile per comprendere la propria forma. Un test probante per il serbo, che in caso di partecipazione al Major sarà il n.2 del seeding e potrà incrociare Jannik non prima della Finale.

Giova ricordare che i due si incontrarono a Wimbledon in semifinale nel 2023 e nei quarti nel 2022 e in entrambi i casi si impose il balcanico. Di acqua ne è passata sotto i ponti e ne sapremo sicuramente di più sulla forma del 24 volte vincitore Slam, che magari ha anche come obiettivo di eguagliare il record di Roger Federer a Londra (8 vittorie).