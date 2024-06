Wimbledon, Ivan Ljubicic dà i suoi favoriti per lo Slam di Londra

Ci si prepara in vista di Wimbledon. I giocatori più forti del mondo stanno sperimentando in queste giornate i campi del Tempio del tennis. Sempre affascinane disimpegnarsi sui prati di Church Road, in un’edizione 2024 in cui i punti di domanda non mancano. Sarà la prima volta per Jannik Sinner da n.1 del seeding in un torneo del Grande Slam. Esserlo nei Championships è ancora più significativo.

Jannik non può che essere tra i favoriti vista la sua stagione, condita da molteplici successi, ultimo dei quali nell’ATP500 di Halle, il primo sull’erba in carriera. “Credo che sia un bellissimo esempio per i giovani. Non che altri non lo siano ma lui ha un modo di fare particolare: non si esalta quando vince e non fa drammi quando perde. Fa il suo lavoro, fa quello che dice lui: il suo talento più grande è quello di mettersi a lavorare“, ha raccontato l’ex giocatore e allenatore di Roger Federer, Ivan Ljubicic, ai microfoni di Sky Sport.

“Jannik è così, il carattere non lo cambi e lui continuerà così e proprio questo lo porterà molto in alto. Quanto in alto? Vedremo. Ha appena vinto il suo primo Slam e ora continua a vincere altri tornei. Wimbledon è ormai dietro l’angolo. Federer ne ha vinti tantissimi dopo aver conquistato Halle. Vediamo se sarà la volta anche di Sinner“, ha aggiunto Ljubicic.

“Prima del Roland Garros c’erano tantissimi punti di domanda, soprattutto dal punto di vista fisico per quanto riguardava Alcaraz, Sinner e Djokovic che stava bene ma non aveva il ritmo gara. Adesso è tutto diverso: sembra che Sinner e Alcaraz stiano benissimo e sono loro i favoriti. Nole si è operato ma proverà a esserci: sarebbe una cosa bellissima. Ma, ora come ora, i miei favoriti sono Jannik e Carlitos. I primi tre-quattro turni ci diranno in che condizioni sono tutti i protagonisti. Se i migliori supereranno la prima settimana, diventeranno sempre più favoriti“, ha concluso l’ex tennista croato.