Wimbledon, allenamenti speciali a Church Road: remake delle semifinali del 2023, Sinner testa Djokovic

Domani, giovedì 27 giugno, sarà un giorno importante e interessante. Manca sempre meno all’inizio del torneo di Wimbledon e venerdì 28 alle ore 11.00 italiane è previsto il sorteggio che andrà a definire gli incroci dei giocatori presenti nel tabellone principale. Jannik Sinner, in qualità di n.1 del mondo, avrà la testa di serie n.1 e arriverà all’appuntamento con la consapevolezza di poter far bene.

La vittoria del torneo di Halle, sua prima affermazione sull’erba nel massimo circuito internazionale, è stato importante per acquisire ancor più feeling con questa superficie particolare. E quindi, i presupposti per i Championships sono molto ambiziosi. A questo proposito è da capire se ci sarà o meno Novak Djokovic (n.2 del seeding).

Il serbo è reduce da un’operazione al menisco del ginocchio destro, effettuata una ventina di giorni fa. Tanti ritenevano che Nole non si sarebbe presentato a questo Major, invece eccolo sull’erba di Church Road per allenarsi e capire quali siano le risposte del suo fisico. Domani alle 14.15 locali, le 15.15 italiane, ci sarà l’incrocio proprio con Sinner in allenamento.

60′ di training in cui testarsi in un set di prova per capire appunto le sensazioni. Un venerdì particolare perché nei fatti si riproporranno le semifinali del 2023 a livello maschile, ovvero Djokovic contro Sinner e Carlos Alcaraz (n.3 del mondo e detentore del titolo) contro Daniil Medvedev (n.5 ATP). Spagnolo e russo che inizieranno il loro lavoro a partire dalle 13.15, le 14.15 italiane. La curiosità non mancherà.