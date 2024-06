Wimbledon 2024, il tabellone degli italiani: Sinner e Berrettini destini incrociati, occasione per Musetti e Sonego

Domani si alza il sipario su Wimbledon 2024 e al via nel tabellone maschile ci saranno ben dieci azzurri. C’è davvero grande attesa in casa Italia ovviamente su Jannik Sinner, che giocherà il suo primo Slam da numero uno del mondo. La fortuna non ha certamente sorriso all’altoatesino e all’Italia in generale, visto che, dopo l’esordio con il tedesco Yannick Hanfmann, il nativo di San Candido potrebbe incrociare al secondo turno Matteo Berrettini.

Un derby che era assolutamente da evitare, con Berrettini che era uno degli spauracchi per ognuna delle 32 teste di serie dello Slam londinese. Il romano avrà anche un esordio insidioso con l’ungherese Marton Fucsovics, che vanta i quarti di finale nel 2021 sull’erba britannica. Un destino incrociato quello di Sinner e Berrettini, con Jannik, però, decisamente favorito e che deve guardare molto più avanti, pensando a quella possibile semifinale con Carlos Alcaraz, anche lui sorteggiato nella parte alta.

Il tabellone di Sinner, e di conseguenza anche possibile di Berrettini, vede un terzo turno con l’olandese Tallon Griekspoor, un ottavo di finale con l’americano Ben Shelton (difficile comunque visto il rendimento dello statunitense) ed un quarto con uno tra il russo Daniil Medvedev, il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Jan-Lennard Struff. Non sicuramente un tappeto rosso verso la semifinale.

Si parlava di possibile incrocio Sinner-Shelton, ma lo statunitense dovrà prima vedersela all’esordio con un altro italiano, Mattia Bellucci, l’unico azzurro capace di superare le qualificazioni a Wimbledon. Una partita che sembra chiusa per le posizioni in classifica, ma non sicuramente per quanto mostrato in campo. Il mancino di Busto Arsizio ha un gioco che può mettere in difficoltà l’estroso Shelton e nella lotta Bellucci ha dimostrato di sapersi destreggiare bene nelle tre partite finora giocate.

L’altra testa di serie italiana era Lorenzo Musetti. Il toscano si presenta a Wimbledon con ambizioni e soprattutto con la miglior stagione della carriera sull’erba. Tanti ottimi risultati che fanno ben sperare per il nativo di Carrara, visto anche il tabellone che si è venuto a creare. Esordio con il francese Constant Lestienne e poi possibile derby al secondo turno con Luciano Darderi, che se la vedrà con il britannico Jan Choinski. L’obiettivo di Musetti deve assolutamente essere il terzo turno con Andrey Rublev e poi l’ottavo con Stefanos Tsitsipas o Sebastian Korda. Partite, per il Musetti di queste settimane, che si possono vincere.

Anche Lorenzo Sonego può sicuramente sorridere guardando al tabellone. Se solo ci fosse la versione degli anni scorsi del piemontese allora si potrebbe già parlare di ottavi di finale ed invece quest’anno il nativo di Torino sta facendo davvero tantissima fatica ad emergere. La speranza è quella che possa ritrovarsi proprio a Wimbledon, dove comincerà il suo cammino con l’argentino Mariano Navone, testa di serie numero 31, probabilmente la migliore da affrontare sull’erba. Inoltre Sonego è finito nel quadrante del norvegese Casper Ruud, mai oltre il secondo turno ai Championships, dunque davvero la chance per provare a sognare.

Non sono stati sicuramente fortunati Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il ligure incrocerà subito l’americano Frances Tiafoe, giocatore pericoloso su questi campi e testa di serie numero 29. Dovesse superare questo ostacolo Arnaldi troverebbe il croato Borna Coric e poi eventualmente un terzo turno con Carlos Alcaraz. Per il romano, invece, impegno subito con l’insidioso australiano Rinky Hijikata e poi eventualmente secondo turno con il cileno Alejandro Tabilo, fresco vincitore del torneo di Maiorca.

Un primo turno giocabile quello di Luca Nardi, che ha pescato l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 30 del seeding, ma non certamente un erbivoro. In tabellone c’è anche Fabio Fognini, che avrà un primo turno complicato con il tedesco Dominik Koepfer per poi ipotizzare magari un secondo turno con Casper Ruud.

PRIMO TURNO ITALIANI WIMBLEDON 2024

Sinner [1] – Hanfmann (Ger)

Berrettini – Fucsovics (Hun)

Bellucci – Shelton [14] (Usa)

Arnaldi – Tiafoe [29] (Usa)

Sonego – Navone [31] (Arg)

Fognini – Koepfer (Ger)

Darderi – Choinski (Gbr)

Musetti [25] – Lestienne (Fra)

Cobolli – Hijikata (Aus)

Nardi – Etcheverry [30] (Arg)