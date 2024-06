Wilander sminuisce Sinner: “Numero 1 solo per il computer. Il più grande é Alcaraz”

Jannik Sinner sta vivendo la sua prima settimana da numero uno del mondo del tennis mondiale. Un obiettivo guadagnato con il sudore della fronte, che lo vede come il migliore nelle ultime cinquantadue settimane ed un ruolino di marcia da applausi da settembre scorso in poi. Ma alcuni tendono comunque a sottovalutare il risultato, o almeno a preferire quello che sarà il suo avversario, Carlos Alcaraz.

Tra questi c’è Mats Wilander, che non ha nascosto la sua preferenza per il ragazzo murciano, sorridente dopo aver vinto il Roland Garros, terzo trofeo dello Slam in carriera. L’ex tennista e ora opinionista non si è nascosto in un’intervista a l’Equipe: “Alcaraz ha 21 anni e ha dimostrato di non dover giocare il suo miglior tennis per vincere, è il segno del più grande“.

“Le chance per vincere altri Slam sono molto alte, non per i suoi colpi ma per il suo cervello e coraggio, è incredibile. Controlla gli scambi e sembra che il match dipenda sempre da lui, ha un arsenale immenso. Sono certo, dopo i Big Three è una manna per il nostro sport“.

Al momento però il numero uno al mondo è Sinner. Wilander però non ci fa molto caso: “Essere il numero 1 è solo una questione di computer, di dati“. A dire dello svedese, la classifica non dà la fotografia della situazione. Rimangono comunque opinioni..