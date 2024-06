Volley, Yuki Ishikawa imperiale: il Giappone stende il Canada e va in semifinale di Nations League

Il Giappone ha sconfitto il Canada per 3-0 (26-24; 25-18; 26-24) e si è qualificato alle semifinali della Nations League 2024 di volley maschile. La compagine asiatica è stata estremamente cinica nel momento caldo del primo set: sotto per 20-22 ha ribaltato la situazione, sul 24-20 si è vista annullare due set-point ma ha poi chiuso i conti ai vantaggi.

Dopo una seconda frazione dominata di forza, i nipponici hanno recuperato da 12-15 e 15-18 nel terzo parziale, operando l’aggancio sul 22-22 prima di firmare il colpo del ko. Il Giappone, che sta dimostrando di poter essere un’autentica outsider in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, scenderà in campo sabato per fronteggiare la vincente della sfida tra Slovenia e Argentina.

Prova sopra le righe da parte degli attaccanti Yuki Ishikawa (26 punti, 3 muri, 3 ace) e Tatsunori Otsuka (10 punti, 2 ace), mentre ai nordamericani non sono bastati il bomber Arthur Szwarc (17 punti) e lo schiacciatore Stephen Maar (14 punti). Sarà la seconda semifinale della storia per il Giappone, che lo scorso anno perse contro la Polonia prima di battere l’Italia nel match per il terzo posto.