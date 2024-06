Volley, l’Italia travolge l’Olanda: Michieletto e Romanò sugli scudi, azzurri in testa alla Nations League

L’Italia ha surclassato l’Olanda con un perentorio 3-0 (25-18; 25-15; 25-21) e ha infilato la settima vittoria nella Nations League di volley maschile, confermandosi al comando della classifica generale con sette successi e 21 punti davanti a Slovenia (sette affermazioni, ma 18 punti), Polonia (sei sigilli, 18 punti) e Giappone (6-16). I Campioni del Mondo archiviano così la trasferta di Ottawa (Canada) con un bilancio estremamente positivo: tre vittorie schiaccianti e la sconfitta al tie-break contro la Francia.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante e ormai il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 è in cassaforte: i punti raccolti nelle ultime settimane per il ranking FIVB hanno ampliato il vantaggio sulle avversarie dirette e ormai il discorso è chiuso quando mancano quattro incontri al termine della fase preliminare di Nations League che chiuderà la graduatoria e determinerà le ultime cinque ammesse per i Giochi.

Gli azzurri hanno preso il largo fin dalle prime battute dei tre set e hanno rapidamente distanziato la grande avversaria del passato, al momento lontana dai fasti dei giorni migliori. La nostra Nazionale è risultata impeccabile sotto la regia di Simone Giannelli (5 punti), capace di chiamare in causa in maniera brillante l’opposto Yuri Romanò (18 punti, 3 muri) e lo schiacciatore Alessandro Michieletto (16 punti, 3 muri), affiancato di banda da Daniele Lavia (2). Al centro Roberto Russo (7 punti) e Gianluca Galassi (4), bene il libero Fabio Balaso. All’Olanda non sono bastati van Garderen (14 punti) e il bomber Nimir Abdel Aziz (9).

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia piazza un break di 5-0 in avvio di primo set: primo tempo di Russo, errore di van Garderen, pipe di Lavia, muro di Michieletto su Abdel-Aziz, errore di Plak. Gli azzurri arginano Abdel-Aziz e scappano via con una pipe di Michieletto e una stoccata di Giannelli di seconda intenzione (10-3). Michieletto si mette in mostra con mani-out e pallonetto (16-7), Romanò si sblocca (17-9 ed ace del 20-11), Galassi stampa Jorna (21-13) e Russo chiude i conti con un primo tempo.

Il break nel secondo parziale arriva sul 5-5: staffilata di Galassi, due muri di Michieletto su Abdel-Aziz e 8-5. Ace di Giannelli, pipe di Michieletto e stoccata di Romanò (13-9), che poi firma due vincenti di fila per il 17-11. Occorre amministrare, il muro di Romanò su van Garderen è lapidario (20-13), un errore al servizio di Plak chiude i conti.

Equilibrio nel terzo set fino al 10-10, poi van Garden sbaglia e viene murato da Romanò (12-10). Mani out di Romanò, muro di Galassi su Jorna, gran colpo di Michieletto e diagonale di Romanò (19-14). Finale senza patemi d’animo, un errore in battuta di van Garderen chiude il match.